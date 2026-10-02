Si erano conosciuti nel 2010 sul set di "Dark Tide", si erano sposati tre anni dopo e nel 2015 avevano annunciato la separazione. A quasi undici anni dalla fine della loro relazione, Halle Berry e Olivier Martinez hanno vite ormai molto separate. Le foto più recenti sui social mostrano lei tra scatti al mare, pose davanti all’obiettivo e foto con il nuovo compagno. I loro percorsi tornano però a incrociarsi nelle cronache per la nuova battaglia legale sul figlio Maceo, dopo anni di tensioni e accuse reciproche.