Giorgia Gabriele, la ex di Gianluca Vacchi è in dolce attesa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La modella dal fisico perfetto che ha stregato milioni di follower con i suoi balletti insieme a Gianluca Vacchi è in dolce attesa. Secondo le chicche di Chi, Giorgia Gabriele aspetterebbe il suo primo figlio dal fidanzato Andrea Grilli, con cui sta da diverso tempo. E se Vacchi, che ora fa coppia con Sharon Fonseca, continua a stupire con i suoi video social, la sua ex, che di recente ha lanciato un suo brand, si prepara a ballare ancora... per cullare il suo bebè.