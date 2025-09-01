Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 11
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

mano nella mano

Giacomo Giorgio e Maddalena Botta debuttano come coppia alla Mostra del Cinema di Venezia

Dopo essere usciti allo scoperto a giugno sui social, l'attore e Maddalena Botta dimostrano di fare sul serio

01 Set 2025 - 10:11
11 foto
giacomo giorgio
mostra del cinema di venezia
venezia 2025

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri