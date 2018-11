Giacomo Bettarini diventa maggiorenne, Simona Ventura e il suo ex in festa

Famiglia al completo per la festa dei 18 anni di Giacomo Bettarini. Simona Ventura, tornata single dopo l'addio a Gerò Carraro (assente al party) siede vicino a Stefano, con cui non mancano momenti di allegria. I due ex posano con i figli davanti alla torta prima di scatenarsi tutti in pista tra balli e risate. In mezzo a tanta baldoria c'è spazio pure per i sentimenti: nelle storie di Instagram Niccolò fa sapere al fratello di essere molto orgoglioso di lui e di volergli bene. Il sentimento è reciproco, risponde Giacomo e i due Bettarini si baciano prima di tornare a far festa.