1 di 9
© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello
© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello
© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello

© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello

© Instagram |  Il compleanno di Francesca Sofia Novello

33 anni

Francesca Sofia Novello, le foto del compleanno a Ibiza con Valentino Rossi

I festeggiamenti sono iniziati con una cena all'aperto con amici e parenti, per poi proseguire in uno storico locale dell'isola spagnola

14 Ott 2026 - 11:00
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
francesca sofia novello