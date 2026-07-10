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la decisione

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi rimandano le nozze

L'attrice ed ex Miss Italia e l'imprenditore, che fanno coppia fissa dal 2024, vogliono aspettare che la piccola Amelia cresca per parteciparvi attivamente

10 Lug 2026 - 16:53
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