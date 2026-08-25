Tutti gli uomini di Kendall Jenner (Jacob Elordi compreso)

Kendall Jenner sembra proprio conquistare il cuore di tanti divi dello spettacolo. La sua nuova e attuale fiamma è Jacob Elordi, divenuto un sex symbol nel corso del 2026, dopo la sua interpretazione in "Cime Tempestose". I due hanno ufficializzato da poco la loro relazione, fotografati da DeuxMoi mentre si scambiano un bacio passionale fuori dal ristorante Cipriani a Londra. Al tavolo con loro c'era anche John Elordi, padre dell'attore 29enne. Una cena in famiglia che conferma l'ufficialità della storia d'amore. Ma Jacob non è il solo nome noto nella lista degli amori di Kendall. Da Harry Styles, con cui si è frequentata per circa tre anni, fino al 2016, fino ad ASAP Rocky, attuale compagno di Rihanna, e Bad Bunny, con il quale la modella ha avuto una relazione altalenante fra il 2023 e il 2024. Nel 2018 il presunto flirt con Anwar Hadid, fratello di Gigi e Bella, ha acceso il gossip per diversi mesi, nonostante non siano mai trapelate foto dei due. La Jenner sarebbe stata, inoltre, legata sentimentalmente al giocatore dei Lakers Jordan Clarkson per un breve periodo nel 2016, e, anche in questo caso, ha tenuto la relazione lontana dai riflettori.