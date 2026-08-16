Ferragosto 2026 dei vip: dove sono in vacanza le star italiane

© Instagram | Ferragosto vip
© Instagram | Ferragosto vip
© Instagram | Ferragosto vip
© Instagram | Ferragosto vip
Dal Perù alle Maldive, dall'Islanda al Sud-est asiatico, il Ferragosto 2026 dei vip è un giro del mondo raccontato attraverso i social. Tra viaggi avventurosi, mare e momenti in famiglia, le star hanno condiviso con i follower le cartoline delle loro vacanze.
Chiara Ferragni, 39 anni, ha scelto il Perù, dove sta viaggiando insieme al nuovo fidanzato. Dall'altra parte del mondo anche Federica Nargi, 36 anni, e Alessandro Matri, 42, protagonisti di un viaggio tra Laos e Vietnam, documentato tappa dopo tappa su Instagram.
Clima decisamente diverso per Emma Marrone, 42 anni, ed Elisa Toffoli, 48, appena rientrate da un viaggio insieme in Islanda, tra natura incontaminata e panorami suggestivi. Giorgia, 55 anni, invece, ha fatto gli auguri di buon Ferragosto ai follower pubblicando una storia insieme al compagno Emanuel Lo, 47.
Il Mediterraneo resta una delle mete preferite. Roberto Bolle, 51 anni, si gode la Grecia tra mare e tramonti, mentre Ilary Blasi, 45, ha scelto la Spagna, trascorrendo le vacanze con la famiglia tra Ibiza e Formentera. Cecilia Rodriguez, 36 anni, e Ignazio Moser, 34, hanno preferito Punta Ala, in Toscana, mentre Filippa Lagerback, 52, e Daniele Bossari, 51, sono partiti alla scoperta dell'Umbria, tra borghi e natura.
Destinazioni più lontane per Valentina Ferragni, 33 anni, che ha condiviso le immagini della sua estate da Rio de Janeiro, e Federica Panicucci, 58, volata alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini, 49. Paradiso tropicale anche per Aurora Ramazzotti, 29, che questa estate ha festeggiato le nozze con Goffredo Cerza, 30, concedendosi poi la luna di miele alle Maldive. Vacanze ai Caraibi, invece, per Francesco Totti, 49 anni, volato alle Turks e Caicos con Noemi Bocchi, 37, e la famiglia allargata.
Per Francesca Michielin, 31 anni, agosto significa invece lavoro: la cantante è impegnata con lo Strega Comanda Summer Tour, tra concerti e spostamenti in giro per l'Italia.
Dal relax al lavoro, Instagram diventa così il diario dell'estate delle star.