Ferragosto 2026 dei vip: dove sono in vacanza le star italiane

Il Mediterraneo resta una delle mete preferite. Roberto Bolle, 51 anni, si gode la Grecia tra mare e tramonti, mentre Ilary Blasi, 45, ha scelto la Spagna, trascorrendo le vacanze con la famiglia tra Ibiza e Formentera. Cecilia Rodriguez, 36 anni, e Ignazio Moser, 34, hanno preferito Punta Ala, in Toscana, mentre Filippa Lagerback, 52, e Daniele Bossari, 51, sono partiti alla scoperta dell'Umbria, tra borghi e natura.