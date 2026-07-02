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Momenti in famiglia

Federica Pellegrini, le foto social da mamma bis

Dopo la nascita della piccola Rachele, l'ex campionessa di nuoto ha passato del tempo di qualità insieme al marito Matteo Giunta e alla primogenita Matilde

02 Lug 2026 - 20:25
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