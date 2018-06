Sexy e sensuale come sempre, Emily Ratajkowski è prontissima per l'estate. Con il suo corpo perfetto e il suo sorriso ammaliante, la modella americana si è esibita in un balletto su Instagram, con tanto di braccia strette a strizzare maliziosamente il seno. Il video ha subito "accaldato" i follower sui social: in poche ore dalla pubblicazione, la clip ha superato abbondantemente le 5 milioni di visualizzazioni.