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© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia
© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia
© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia

© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia

© Instagram | Emily Ratajkowski in Grecia

Vacanze VIP

Emily Ratajkowski, le foto della vacanza in Grecia

La top model ha incantato i suoi follower su Instagram con nuovi scatti in bikini che la mostrano intenta a prendere il sole e a rilassarsi

03 Ago 2026 - 11:50
9 foto
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emily ratajkowski