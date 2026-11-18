"iPhone 1, ritrovamenti, 2009". È la didascalia che accompagna una tenera foto postata da Emanuel Lo che lo ritrae con la compagna Giorgia e risale, appunto, a 17 anni fa. Immediati i commenti dei fan del ballerino e della cantante: "Stupendi da sempre"; "Bellissimi oggi come ieri"; "Mi adottate per favore?".
Giorgia ed Emanuel Lo si sono conosciuti durante la realizzazione del videoclip del brano della cantante "Spirito Libero". Lui partecipava al progetto come ballerino e proprio durante quelle riprese è nata la loro sintonia. Hanno un figlio, Samuel, nato nel 2010.