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trasloco vip

Elodie e Franceska, le foto dei primi giorni di convivenza nel nuovo loft

Le foto pubblicate su Instagram dalla ballerina indicano che lei e la cantante hanno iniziato a vivere assieme in un loft in centro a Milano

25 Ott 2026 - 12:09
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