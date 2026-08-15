Elisabetta Gregoraci, le foto della sua estate in Sardegna incantano i follower

L'estate di Elisabetta Gregoraci è tutta da vivere tra il blu del mare sardo, il sole e qualche momento di assoluto relax. La showgirl ha condiviso su Instagram un nuovo album di fotografie che racconta la sua vacanza, regalando ai follower una serie di immagini in cui protagonista è anche la sua forma fisica. Nelle foto Gregoraci appare sorridente e rilassata, con il mare della Sardegna a fare da sfondo. Il bikini mette in evidenza la sua silhouette, mentre l'atmosfera delle immagini restituisce tutta la leggerezza di una vacanza estiva. A condividere con lei alcuni di questi momenti c'è anche il figlio Nathan Falco con cui la showgirl ha un rapporto molto stretto.