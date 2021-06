07 giugno 2021 11:15

Elisabetta Canalis tra le onde con Skyler e Brian

Domenica in famiglia per Elisabetta Canalis che se la spassa tra le onde a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Il terzetto si diverte tra immersioni, tavola da surf e tanto sole mentre la ex velina posa in bikini facendo impazzire i follower. “Noi” scrive semplicemente a corredo delle immagini che la ritraggono in una giornata spensierata al mare con i suoi amori.