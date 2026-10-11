1 di 8
© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles
© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles
© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles

© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles

© Instagram | Elisabetta Canalis a Los Angeles

Caldo californiano

Elisabetta Canalis in spiaggia a Los Angeles

La showgirl ha pubblicato su Instagram vari scatti della sua vita in California, attirando anche l'attenzione del suo ex Alvise Rigo

11 Ott 2026 - 12:40
8 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
elisabetta canalis