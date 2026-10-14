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© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
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Elegante e sensuale

Elisabetta Canalis sfoggia un abito con effetto vedo-non-vedo: le foto

Dopo gli scatti in bikini degli scorsi giorni, l'ex velina ha deciso di mostrarsi ai suoi follower con un abito diverso dal solito

14 Ott 2026 - 12:26
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elisabetta canalis