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ipotesi di annullare gli eventi

Elettra Lamborghini spaventa i fan: "Ho seri problemi fisici"

La cantante ha ammesso di aver pensato di annullare gli eventi ma ha spiegato di voler rispettare gli impegni presi

25 Ott 2026 - 14:28
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