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CRITICHE PER I CHILI PERSI

Elettra Lamborghini sbotta contro gli hater

La cantante risponde su Instagram a chi la critica e le dà dell'anoressica

23 Giu 2026 - 14:37
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