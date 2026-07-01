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sex symbol under 30

È Jude Bellingham il più sexy dei Mondiali

Ma è in buona compagnia: da Olise a Nico Paz la classifica dei bellissimi

01 Lug 2026 - 18:05
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Non solo le partite, la Coppa del Mondo è anche l'occasione per andare oltre il talento in campo. Una nuova generazione di calciatori segna un cambiamento anche nello stile. Ecco chi sono i nuovi sex symbol

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