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© Instagram | David Beckham e Victoria
© Instagram | David Beckham e Victoria
© Instagram | David Beckham e Victoria

© Instagram | David Beckham e Victoria

© Instagram | David Beckham e Victoria

Mano nella mano

David Beckham e Victoria più innamorati che mai: le nuove foto

Anche se gli anni di matrimonio iniziano a essere tanti, l'ex calciatore e l'imprenditrice britannica si mostrano sempre affiatati in pubblico

18 Ott 2026 - 17:32
3 foto
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