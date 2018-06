Daniele Bossari bacia una ragazza misteriosa: E solo un amica

Un aperitivo in centro a Milano e atteggiamenti affettuosi in auto. A meno di un mese dal matrimonio con Filippa Lagerback, Daniele Bossari è stato pizzicato dal settimanale "Chi" con una ragazza misteriosa. "E' solo un'amica, eravamo con altre persone a ricordare le mie nozze, in macchina ci stavamo solo salutando, sarà durato in tutto 20 secondi, Filippa sapeva di questa mia uscita, non ho bevuto alcol", replica il vincitore del "Grande Fratello Vip" al magazine.