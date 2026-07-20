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Verso il sì

Damiano David e Dove Cameron, le foto dei futuri sposi

In seguito alla comparsa delle pubblicazioni di nozze sull'Albo Pretorio del Comune di Roma, la coppia ha mosso un altro passo in direzione del "sì"

20 Lug 2026 - 16:20
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