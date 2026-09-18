Cristina Chiabotto ha festeggiato i suoi 40 anni in modo originale e decisamente torinese: a bordo di un tram storico Gustotram, trasformato per una sera nel luogo della sua festa di compleanno. Tra le vie del centro, l'ex Miss Italia ha accolto gli invitati con uno smoking nero e un cappellino da capotreno. Ad attenderla sul tram c'erano una grande torta con il numero 40, candeline e fiori. Al suo fianco il marito Marco Roscio, imprenditore piemontese che ha organizzato la serata, e le persone più care. "I miei 40 anni sono partiti a bordo di un tram e di un viaggio che non dimenticherò" ha scritto l'ex Miss Italia, eletta nel 2004 a soli 18 anni. "Grazie a chi è salito a bordo con me. Ora si viaggia verso nuove destinazioni di vita ma restando sempre così… con i miei amori e la mia famiglia".