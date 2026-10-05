1 di 10
© Instagram @cristiantotti__
© Instagram @cristiantotti__
© Instagram @cristiantotti__

© Instagram @cristiantotti__

© Instagram @cristiantotti__

ORA PERò C'è UNA RIVELAZIONE

Cristian Totti, le foto sui social del figlio "riservato" dell'ex capitano

Dagli scatti con Melissa Monti ai viaggi con il padre Francesco, fino alle foto allo specchio: i momenti condivisi dal 20enne sui social

05 Ott 2026 - 12:20
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Cristian Totti è cresciuto sotto i riflettori, inevitabilmente legati alla notorietà dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. Sui social, dove mantiene un profilo piuttosto riservato, compaiono alcuni momenti della sua vita privata: gli scatti con la fidanzata Melissa Monti, i viaggi con il padre, le foto allo specchio e le giornate trascorse sui campi da padel. Immagini che raccontano il quotidiano del 20enne tra famiglia, amore e passioni personali. Nei giorni scorsi Francesco Totti ha parlato anche del problema di salute del figlio, scoperto quasi casualmente durante alcuni accertamenti medici.

Ti potrebbe interessare

videovideo
cristian totti

Sullo stesso tema