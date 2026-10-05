Cristian Totti è cresciuto sotto i riflettori, inevitabilmente legati alla notorietà dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. Sui social, dove mantiene un profilo piuttosto riservato, compaiono alcuni momenti della sua vita privata: gli scatti con la fidanzata Melissa Monti, i viaggi con il padre, le foto allo specchio e le giornate trascorse sui campi da padel. Immagini che raccontano il quotidiano del 20enne tra famiglia, amore e passioni personali. Nei giorni scorsi Francesco Totti ha parlato anche del problema di salute del figlio, scoperto quasi casualmente durante alcuni accertamenti medici.