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© Instagram | Chiara Pellacani
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Bellezza e talento

Chiara Pellacani, le foto della tuffatrice che ha vinto tre ori

Tre ori agli Europei di Parigi hanno consacrato la tuffatrice italiana, che dopo una crisi personale ha ritrovato sé stessa dentro e fuori dalla piscina

03 Ago 2026 - 15:55
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chiara pellacani