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© Instagram | Chiara Ferragni
© Instagram | Chiara Ferragni
© Instagram | Chiara Ferragni

© Instagram | Chiara Ferragni

© Instagram | Chiara Ferragni

Relax e divertimento

Chiara Ferragni, le ultime foto della influencer

L'imprenditrice digitale sta trascorrendo delle giornate piacevoli in compagnia della sua famiglia e del nuovo compagno, l'imprenditore José Hernandez

05 Ago 2026 - 14:54
6 foto
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chiara ferragni