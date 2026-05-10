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© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
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Il primo scatto di coppia

Le foto del 39esimo compleanno di Chiara Ferragni: c'è anche José Hernandez

L'influencer ha spento 39 candeline in riva al lago di Como, circondata da alcune delle persone più importanti della sua vita

10 Mag 2026 - 14:38
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