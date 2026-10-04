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Chiara Ferragni a Parigi, il look vedo-non-vedo fa impazzire i social

Tra le protagoniste della fashion week c'è l'imprenditrice digitale che non ha rinunciato a documentare sui social alcuni dei momenti più significativi

04 Ott 2026 - 10:00
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