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© Instagram | Charlotte Casiraghi
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Una vita da scrittrice

Charlotte Casiraghi, le foto della figlia di Carolina di Monaco

Negli ultimi mesi l'autrice ha partecipato a vari incontri per presentare il suo libro incentrato su tema della fragilità

19 Giu 2026 - 16:38
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