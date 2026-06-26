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© Instagram | Chanel Totti in vacanza
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dopo il cambio look

Chanel Totti in forma smagliante in vacanza: le foto

La figlia 19enne di Francesco Totti Ilary Blasi si allena da tempo con il personal trainer Claudio Pallitto, neo marito di Micaela Ramazzotti

26 Giu 2026 - 12:02
5 foto
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Tra una foto in vacanza e l'altra, Chanel Totti, 19 anni, continua a mostrare una forma fisica curatissima. Merito anche della costanza con cui si allena, affidandosi da tempo a un personal trainer che negli ultimi mesi è diventato per lei un punto di riferimento anche fuori dalla palestra: Claudio Pallitto, neo marito dell'attrice Micaela Ramazzotti.

chanel totti