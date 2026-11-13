Chanel Totti torna a raccontare la sua quotidianità su Instagram e lo fa con una carrellata di immagini che mescolano lusso, bellezza e piccoli piaceri della vita. Un vero e proprio diario fotografico nel quale la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti mostra ai follower quello che succede nelle sue giornate, senza rinunciare a qualche dettaglio decisamente goloso. Nel suo album social non mancano i dettagli che raccontano uno stile di vita all'insegna delle comodità. Il jet privato è uno degli elementi che attirano inevitabilmente l'attenzione, ma non è l'unico protagonista della giornata. Chanel documenta anche i suoi appuntamenti beauty, tra trattamenti dedicati alla cura del corpo e passaggi dal parrucchiere per mantenere sempre in ordine la chioma. Tra un appuntamento e l'altro c'è spazio anche per gli affetti e non poteva mancare qualche immagine insieme all'adorata sorellina Isabel, alla quale Chanel è particolarmente legata. Ma il vero protagonista è il cibo. Tra le immagini compaiono piatti, merendine e altre tentazioni. Una vera e propria sfilata di prelibatezze che accompagna i momenti della giornata e finisce per contendere la scena agli scatti più glamour, tanto che lei stessa ci scherza su con una didascalia ironica: "Che ma per caso c'è qualche foto di cibo?".