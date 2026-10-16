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© Instagram | Ignazio Moser, Clara Isabel e Cecilia Rodriguez
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Dodici mesi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il primo anno di Clara Isabel: le foto

La coppia ha celebrato il compleanno della bambina organizzando una festa in casa e condividendo dolci foto e reel su Instagram

16 Ott 2026 - 11:40
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