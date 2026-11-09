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Nuovo arrivo

Caterina Licini, le foto del suo nuovo cane

Si tratta di un cucciolo di levriero con il manto tigrato e le punte delle zampe bianche. L'ex ballerina l'ha mostrato su Instagram per la prima volta

09 Nov 2026 - 07:00
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