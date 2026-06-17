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© Instagram | La proposta di Luca Moro a Camilla Mangiapelo
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Il sì al tramonto

Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e la proposta di Luca Moro in spiaggia a Formentera

Il percorso verso le nozze dell'ex corteggiatrice e del calciatore è iniziato durante una vacanza di coppia sull'isola spagnola

17 Giu 2026 - 14:08
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