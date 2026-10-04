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© IPA | Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alla Paris Fashion Week
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La coppia nella città delle luci

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alla Paris Fashion Week: le foto

La coppia ha partecipato a vari eventi legati al mondo della moda, evitando però la sfilata di Victoria Beckham

04 Ott 2026 - 16:54
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