1 di 4
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia

© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia

© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia

Relax e ritmi lenti

Bianca Balti, le foto di Chi della vacanza a Forte dei Marmi con Alessandro e Mia

La top model ha trascorso un weekend rilassante in una delle sue località preferite insieme al compagno e alla figlia minore

01 Lug 2026 - 13:00
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
bianca balti