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© Instagram | Il trentesimo compleanno di Bella Hadid
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COMPLEANNI VIP

Bella Hadid, le foto dei festeggiamenti per i 30 anni

La festa si è svolta in parte a bordo di un jet privato e in parte in un resort di lusso in Tennessee, circondato dalla natura

16 Ott 2026 - 13:54
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