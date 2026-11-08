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addio papà

Anche Vivienne Jolie rinucia al cognome Pitt

Vivienne Jolie, 18 anni, rinuncia al cognome di Brad Pitt. È la quinta figlia dell'attore e di Angelina Jolie a fare questa scelta

08 Nov 2026 - 13:26
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