1 di 7
© Getty
© Getty
© Getty

© Getty

© Getty

Tra tifo e selfie

Alice Campello e Alvaro Morata, le foto alla finale dei Mondiali

La coppia ha seguito con grande trasporto la partita decisiva tra la nazionale della Spagna e quella dell'Argentina

20 Lug 2026 - 14:46
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su