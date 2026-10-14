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© Instagram @alessiamarcuzzi
© Instagram @alessiamarcuzzi
© Instagram @alessiamarcuzzi

© Instagram @alessiamarcuzzi

© Instagram @alessiamarcuzzi

NELLA SUA "BLOOM FASE"

Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico da urlo: le foto social in bikini

La conduttrice, 54 anni a novembre, si mostra in costume tra scatti allo specchio e pose sulla spiaggia, raccontando una nuova fase della sua vita

14 Ott 2026 - 14:45
13 foto
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