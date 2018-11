Alena Seredova a Milano con i genitori: guarda il suo black friday

Cosa c'è di meglio di una bella passeggiata per negozi con i propri genitori? Alena Seredova lascia Torino per un giro di shopping milanese insieme a mamma e papà, arrivati in Italia per far visita a figlia e nipoti. Stivaletti e cappottino nero, pantaloni animalier, la Seredova passeggia felice come una bimba per via Montenapoleone. Dopo aver curiosato tra le vetrine, entra in alcune boutique per fare acquisti. Anche Alena avrà approfittato del black friday?