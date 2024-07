La figlia di Milly Carlucci a nozze, ecco il matrimonio di Angelica con il principe

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, è un’affermata imprenditrice e manager. Dal 2021 presiede Ance Giovani e fa parte del consiglio d'amministrazione di Terna, l'ente che gestisce la rete elettrica nazionale. Fabio Borghese, discendente di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falck Caracciolo, ha tre figli: Alessandro, Sofia e India. Attivo nel settore dell'ospitalità di lusso, è anche socio e consigliere di un noto resort. La storia d'amore tra Angelica e Fabio, iniziata due anni fa, è diventata di dominio pubblico a seguito dell'interesse dei media, che li hanno recentemente immortalati in giro per Roma.