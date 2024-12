Di un ipotetico accordo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si era già parlato quando lei faceva coppia con Giulio Fratini. Le loro apparizioni social erano rarissime e i due non si facevano vedere in pubblico di frequente e questo, secondo i bene informati, accadeva in virtù del patto della showgirl con l'ex marito. Una situazione che però non faceva certo piacere all'imprenditore fiorentino: più volte è sembrato che mal digerisse la circostanza, che potrebbe essere tra le cause della rottura.