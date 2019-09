Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco in ospedale, operato sta bene

Piccolo intervento per Nathan Falco Briatore, ricoverato in clinica per rimuovere alcuni ferri dal braccio. Un'operazione semplice, ma sempre un po' preoccupante per una mamma tenera e premurosa come Elisabetta Gregoraci. Per tirarsi un po' su, la showgirl ha postato sui social alcune foto del figlio da piccolo, insieme a un messaggio di incoraggiamento, poi un video in cui è serena insieme al figlio.