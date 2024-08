La conduttrice tv e il marito si trovano in Puglia per la festa di compleanno per i 50 anni di Giampaolo Sgura, fotografo dei vip. Per Diletta Leotta e Loris Karius potrebbe trattarsi dell’ultima vacanza prima degli impegni di Campionato, lei a seguire le partite in Italia (a partire dal 17 agosto), lui in attesa di un nuovo ingaggio dopo che ha giocato fino all’ultima stagione nella Premiere League con il Newcastle. Pare che Karius stia cercando una squadra italiana proprio per avvicinarsi alla famiglia. Tra i club più ambiti per il portiere tedesco ci sarebbe il Milan, dove sarebbe il benvenuto (a detta dei tifosi nei commenti social). Se finisse tra i rossoneri sarebbe una bella soluzione anche per il ménage familiare, visto che Diletta vive a Milano con la piccola Aria. Non è esclusa nemmeno la soluzione del Monza, sempre vicina alla metropoli lombarda.