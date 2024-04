Il parto è previsto per agosto e i due non stanno più nella pelle. Per loro le emozioni sono già iniziate: con una torta dall'interno rosa hanno scoperto che in famiglia sta per arrivare una femminuccia. Lo chef pasticciere e sua moglie hanno condiviso sui social il video del momento per rendere partecipi i follower della loro felicità.

Il pasticciere Damiano Carrara diventa papà, ecco il gender reveal "Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti e immaginarti più concretamente nell’attesa" hanno scritto Damiano Carrara e Chiara Maggenti introducendo sui social il video del gender reveal. "Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce... Sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte" hanno continuato. Nel breve filmato il pasticciere taglia una fetta di una torta bianca all'esterno ma con un cuore rosa. Sarà femmina.

Le emozioni di Damiano Carrara e Chiara Maggenti "Avevo un groppo alla gola, ero tesa, un teso che non ho mai vissuto così positivo", ha detto Chiara Maggenti. "La prima a saperlo è stata mamma, che ha tenuto duro... Piangeva ma non ha fatto trapelare nulla", ha raccontato in un video in cui racconta la sua emozione con Damiano Carrara. Il pasticciere aggiunge: "E' stata una notizia che ci si teneva dentro e si voleva dire a tutti perché penso che non ci sia cosa più bella nella vita". L'annuncio della gravidanza lo aveva dato Damiano durante il programma di Antonella Clerici.

Che padre sarà lo chef Damiano Carrara con sua figlia? A proposito del nome della loro prima figlia, Chiara Maggenti ha spiegato al settimanale Chi: "A me piacerebbe deciderlo quando la vedo, al primo impatto". Ma Damiano Carrara la pensa diversamente: "Non è possibile, io vorrei deciderlo subito. Ho già il dolce per lei, l'ho creato. Manca solo la firma con il suo nome". Il pasticciere prevede già il futuro con una bimba in casa: "Mi viene da piangere solo a pensarci, sarà un casino, sono fregato" ha detto, aggiungendo di immaginarsi come "un papà che la vizia". "Lui è molto affettuoso. Io cercherò di fare quello che mia madre ha fatto con me, essere presente, mamma, amica, aiuto e sostegno nella vita" ha aggiunto sua moglie. "E' la nostra ciliegina sulla torta" hanno aggiunto.