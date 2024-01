Lei in montagna in uno chalet ristrutturato e con il sapore di una volta, insieme al suo team, il rapper a Milano a cena da Donatella Versace con Paloma. Chiara mostra la location sperduta sul pendio con poche case e tanta natura, dove fare ciaspolate e giocare nella neve. Fedez filma le figuracce rimediate dal cane a casa dell’amica.

Chiara Ferragni sulla neve: ecco dove è andata a sciare e dove alloggiano i Ferragnez (non all'Alpe di Siusi, questa volta) Chiara Ferragni riscopre il sapore della semplicità. Dopo aver rinunciato alle sfilate di moda, alla mondanità e alle apparizioni pubbliche, trasforma la sua nuova vita lontana dai riflettori in un’occasione per riscoprire la genuinità delle piccole cose. Trascorre il fine settimane in montagna nella valle di Ayas in Valle d'Aosta, in mezzo al nulla, immersa nella natura dove anche la location ha il sapore di una volta. Dorme in uno chalet in legno e pietra, ristrutturato seguendo le antiche tradizioni locali, con vista sul pendio. La ciaspolata in compagnia, la cena tipica, le risate con il suo team fanno da cornice ai suoi giorni di relax.

Chiara Ferragni, weekend in famiglia con figli e amici Chiara ha condiviso sui social la sua esperienza in un luogo “unico nel suo genere”, come lo ha descritto lei, immerso nella neve. In compagnia di una guida e di tre amici Chiara ha fatto una passeggiata con le ciaspole e poi si è rilassata la sera con un look total black. L'influencer era stata assente dai social per un po', poi era tornata a pubblicare sporadicamente e aveva disattivato la possibilità di scrivere sotto i suoi post. Ora, Chiara ha riattivato i commenti ma ha impostato una restrizione. Questa opzione su Instagram le permette di filtrare le opinioni scritte.

