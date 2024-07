Mentre si godono il relax in Sardegna, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a postare foto della meravigliosa festa di nozze. Le emozioni sono state forti e ci vuole tempo per riprendersi da tanta gioia. "Abbiamo dormito molto, ci siamo riposati tanto. Abbiamo mangiato bene, siamo stati da soli insieme, che ne abbiamo bisogno ancora tanto perché sono stati veramente 5 mesi molto intensi. Però è stato incredibile… mi sono ripresa a livello fisico, a livello mentale ancora no. E' tutto molto bello, la sensazione che ho è bella quindi non mi sono ripresa del tutto". Sorride molto mentre parla e alla fine scherza: "Sto tutto il giorno così, mi fanno male le guance dal matrimonio". "Era una vita che aspettavo questo momento" aggiunge riguardo al fatto di chiamare "marito" Ignazio. Le nozze erano state programmate per ottobre dell'anno scorso e poi rimandate.