Carolina Marconi in bikini: "Io me la godo tutta"

"Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita... io me la godo tutta", scrive sui social Carolina postando gli scatti in riva al mare. In bikini svela le curve sinuose, il seno esplosivo e il lato B tornito. Guarda il mare e regala ai follower uno dei suoi bellissimi sorrisi pieni di allegria.



Con la Marconi in vacanza ci sono alcuni amici, i cugini, ma soprattutto Ale, il suo fidanzato che ama alla follia. Durante le difficoltà lui le è sempre stato accanto dandole la forza e il coraggio per affrontarle con grinta il periodo buio. Ora che è più tranquilla, lo abbraccia al tramonto e condividendo il loro scatto romantico commenta: "Che ne sanno gli altri..."